يتعرض تلاميذ الملحقة الابتدائية جمعة لحسن في بلدية باش جراح بالجزائر العاصمة، المستفيدين من الإطعام المدرسي، إلى مخاطر جمة قبيل تناول وجبتهم. وسبب هذه الوضعية هو انعدام مطعم مدرسي بالملحقة المذكورة، ما يفرض على التلاميذ التنقل إلى المدرسة المجاورة 17 أكتوبر 1961 التي تحوي مطعما، وهناك يتناولون الغداء. وفي الطريق من ملحقة جمعة لحسن إلى مدرسة 17 أكتوبر، على قصرها، يحدث وأن يسقط تلاميذ ويتيه آخرون دون أن ننسى خطر السيارات، خصوصا في ظل ركن تجار فوضويين عرباتهم على الرصيف، ما يجبر التلاميذ ومعلميهم المرافقين على السير في الطريق وسط السيارات. وكان بالإمكان تجنب كل هذه المخاطر لو وافقت البلدية فقط على اقتراح الأولياء؛ بإحداث فجوة في السور الذي يفصل المدرستين، من الداخل، واتخاذه ممرا ليعبره التلاميذ.