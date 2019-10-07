يجري الحديث في الشارع المحلي بعدة بلديات في ولاية تبسة، أن بعض رؤساء البلديات التابعين لأحزاب الموالاة حضّروا قوائم اسمية من أعراشهم لفرضهم على سلطة الانتخابات، بعدما علموا أن أعضاء السلطة سيستفيدون من تعويضات مالية، بالرغم من أن القانون لا يسمح لهم بذلك.

كما دخل هؤلاء ”الأميار” في سباق ضد الزمن للظفر بحصة الأسد من المؤطرين الذين كانوا يشرفون على الاستحقاقات المزوّرة من طرف العصابة. وقد فتحت شهية منتخبي الموالاة في هذا الملف، بعدما صرح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، بالحاجة إلى نصف مليون مؤطر لمكاتب التصويت.