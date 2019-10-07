تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ ”تدمير وهدم” اقتصاد تركيا في حال إقدامها على أي خطوة ”خارج الحدود” في سوريا. وقال ترامب، في تغريدتين نشرهما، أمس، على حسابه في موقع ”تويتر”: ”كما أكدت بشدة سابقا، وللتجديد فقط، سأدمر وأهدم الاقتصاد التركي (مثلما فعلت ذلك سابقا) في حال فعل تركيا أي شيء سأعتبره، انطلاقا من حكمتي العظيمة التي لا مثيل لها، متجاوزا للحدود”. وأضاف ترامب: ”يجب عليهم أن يراقبوا، مع الاتحاد الأوروبي والآخرين، مقاتلي داعش المحتجزين وعائلاتهم.. الولايات المتحدة فعلت أكثر بكثير مما توقعه أحد في أي وقت مضى، بما في ذلك السيطرة على 100% من خلافة داعش”. وختم الرئيس الأمريكي بالقول: ”حان الوقت ليقوم الآخرون في المنطقة، بينهم من يملك ثروات ضخمة، بحماية أراضيهم”.