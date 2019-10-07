أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل الشيخ، عن أول عرض أزياء نسائي في المملكة خلال ”موسم الرياض”. ونشر آل الشيخ، أمس، على صفحته الرسمية في موقع ”تويتر”، فيديو للإعلان الرسمي عن عرض الأزياء، وعلق عليه: ”موسم الرياض.. جاهزين يا بنات؟”.

وكانت وزارة الثقافة السعودية قد أعلنت مؤخرا عن تنظيم منتدى ”مستقبل الأزياء” للمرة الأولى في موسم الرياض، وذلك على مدار 3 أيام، من 4 وحتى 6 نوفمبر المقبل. ويتضمن جدول أعمال المنتدى الأول من نوعه في المملكة، حسبما ذكرت مجلة الأزياء العالمية ”فوغ”، العديد من الندوات وورشات العمل والجلسات الحوارية التي ستتطرق إلى التحديات والتوجهات والتطورات الحالية في قطاع الأزياء العالمي.