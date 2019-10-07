وصف والي ورقلة الجديد أبوبكر الصديق بوستة، ملف التشغيل بالصعب والحساس مؤكدا أن معالجة الانشغالات المطروحة في هذا الملف مرهونة بإضفاء الشفافية في عمليات التوظيف .

وقال والي الولاية على هامش أول لقاء جمعه بممثلي وسائل الإعلام مساء اليوم بمقر الولاية ، أن ملف التشغيل فعلا من الملفات الصعبة والحساسة في ولاية ورقلة ، مضيفا أنه وقف شخصيا خلال لقاء فجائي جمعه بعدد من البطالين قبالة إحدى وكالات التشغيل. وأبدى ذات المسؤول عقب استماعه ميدانيا لانشغالات البطالين ، عدم رصاه عن ما وصفه باستمرار الشلل بعدد من الوكالات المحلية، مؤكدا في السياق أن احتواء تراكمات الملف تمر عبر إضفاء الشفافية والنزاهة في عمليات التوظيف .

وكشف الوالي عن وجود تعليمة من طرف الوزارة الوصية ستدخل حيز التطبيق خلال اليومين تتعلق بفرض إجراءات صارمة فيما يخص معالجة عمليات التوظيف وهي التعليمة التي كلف المدير الولائي للتشغيل بتنفيذ محتواها حسب تصريحات الوالي .

وخلال رده على بعض القضايا المطروحة على الصعيد المحلي منها ملفي العقار والصرف الصحي، أكد المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية أن كل القضايا المثارة ستكون في صلب اهتماماته قائلا : لدينا كل الإمكانيات الإدارية لمعالجة أي مسالة مهما كان نوعها " .

وقال المتحدث الذي قدم شروحات حول معضلتي الصرف الصحي والعقار، أنه منصب حديثا وبحاجة لوقت حتى يتوفر لديه تصور شامل حول المشاكل والقضايا المطروحة ، داعيا وسائل الإعلام إلى لعب دورها المنوط في تنوير الرأي العام بالحقائق وكشف النقائص حتى يتسنى للإدارة معالجتها.