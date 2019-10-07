أعلن خفر السواحل الإيطاليون انتشال 13 جثة تعود لنساء بينهن حوامل وبقاء نحو عشرة أشخاص في عداد المفقودين إثر غرق زورق مهاجرين ليلة الأحد الاثنين قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقل بعض الشهود أنه قد يكون هناك ثمانية أطفال وعدد آخر من النساء الحوامل بين المفقودين. كما تم إنقاذ 22 شخصا ونقلهم إلى مرفأ لامبيدوزا في صقلية.

وبعد هذه الحادثة التي تأتي بعد أيام قليلة من إحياء ذكرى مأساة 3 أكتوبر 2013 (حادث غرق اوقع 366 قتيلا بين مهاجرين أفارقة)، قال رئيس بلدية لامبيدوزا توتو مارتيلو: "لا يعقل أن يموت (الناس) بهذه الطريقة. يجب التعرف على شبكات (المهربين) والتشجيع على عمليات تجعل البحر المتوسط أكثر أمانا".

وتسببت كارثة 2013 في بدء عملية عسكرية واسعة النطاق لعمليات الإغاثة البحرية، قبل حوادث غرق أخرى دفعت الاتحاد الأوروبي ومنظمات غير حكومية لإرسال سفن انقاذ.