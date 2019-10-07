تصدر فيلم الحركة والجريمة الجديد (الجوكر) إيرادات السينما بأمريكا الشمالية مطلع الأسبوع محققا 93.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي ومن إخراج تود فيلبس.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة رجل الثلج“ (أبومينابول) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع مسجلا إيرادات بلغت 12 مليون دولار.

كما تراجع فيلم الدراما (داونتاون ابي) من المركز الثاني إلى المركز الثالث هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ثمانية ملايين دولار.