رغم التشديد الأمني وتسجيل عدد معتبر من الاعتقالات، انطلقت مسيرة الثلاثاء التي يقودها الطلبة مدعمين بمواطنين.

البداية كانت من ساحة الشهداء ككل يوم ثلاثاء، وعلى غير العادة تم تسجيل قيام مصالح الأمن بتوقيف عدد كبير من المشاركين.

ومع بلوغ شارع العربي بن مهيدي ارتفع عدد المشاركين بالتحاق مواطنين على مستوى عدة نقاط من الموكب، وواصلت مصالح الأمن على طول المسار في محاولاتها توقيف المسيرة كما تم تسجيل عشرات الاعتقالات مع تسجيل حالات إغماء.