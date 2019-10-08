تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية عين تموشنت من تفكيك خمس شبكات إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الإبحار السري وتوقيف 15 من أفرادها تم تقديمهم أمام الجهات القضائية، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى ذات السلك الأمني.

وقد أدانت محكمة العامرية في ساعة متأخرة من ليلة أمس الإثنين، 15 متهما موقوفا من أفراد هذه الشبكات الإجرامية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج لكل واحد منهم، وذلك ضمن إجراءات المثول الفوري بعد تقديمهم أمام ذات الجهة القضائية.

وينحدر الموقوفون الذين يتراوح سنهم ما بين 20 و 40 سنة من ولايات سيدي بلعباس، وهران وعين تموشنت، مثلما أوضحته مصالح الدرك الوطني.

كما تم تقديم 62 مرشحا للهجرة غير الشرعية أوقفتهم وحدات حرس السواحل بعرض البحر أمام الجهات القضائية لمحكمة العامرية من بينهم 57 متهما تم إدانتهم بغرامة مالية تقدر بـ 20 ألف دج فيما تمت تبرئة بقية الموقوفين.

وقد سجلت ولاية عين تموشنت خلال الـ 72 ساعة الأخيرة عدة محاولات للإبحار السري حيث تمكنت عناصر حراس السواحل للمجموعة الإقليمية ببني صاف من إحباط خمس عمليات منفصلة أسفرت عن توقيف 73 مرشحا للهجرة غير الشرعية منهم 11 على أهبة الإقلاع غير بعيد عن شاطئ بوزجار و 62 آخر بعرض البحر شمال ميناء بوزجار و 24 شخصا آخر شمال سواحل بني صاف تم تحويلهم لمصالح الدرك الوطني لاستكمال التحقيقات.