ألقت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، خلال عملية استطلاع بمنطقة بوجلباني، بلدية بابار، ولاية خنشلة، القبض على الإرهابيين "د. عبد المالك" و"ب. الهادي"، حسبما أورده اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف ذات البيان، أن العملية التي لا تزال متواصلة، مكنت أيضا من توقيف عنصري دعم وحجز مواد ومعدات لصناعة القنابل التقليدية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المواد الغذائية وأغراض مختلفة.

وفي سياق متصل، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، مركبة رباعية الدفع ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة تقدر بـ 348 طلقة من مختلف العيارات، بالإضافة إلى مخزنين وشريط للذخيرة.



من جهة أخرى، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة كدية الحبالات، بلدية وادي الزهور، ولاية سكيكدة، مخبأ للإرهابيين يحتوي على معدات ومواد تدخل في إعداد المتفجرات وأغراض أخرى.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، سبعة أشخاص وحجزت 4 مولدات كهربائية و4 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن ولوحة لتوليد الطاقة الشمسية.

وأحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، محاولات هجرة غير شرعية لـ 52 شخصا بكل من وهران وعين تموشنت، في حين تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين أميناس وبسكرة.