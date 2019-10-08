كشف المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة أنيس بن داود، عن إطلاق صيغة جديدة نهاية السنة الجارية تتعلق بـ "السكن الإيجاري الترقوي LLP".

وقال ممثل وزارة السكن في حديث لبرنامج "الخلفية والقرار" للقناة الإذاعية الأولى، بأن الحكومة خصصت خلال قانون المالية لسنة 2018 لهذه الصيغة 70 ألف وحدة سكنية، وأضافت خلال قانون المالية 2019 حصة إضافية بـ 50 ألف وحدة سكنية.

وأوضح بن داود بأن حصة الجزائر العاصمة من هذا البرنامج هي 7 ألاف وحدة سكنية، مؤكدا بأن تقسيم الحصص حدد حسب توفر العقار عبر مختلف الولايات وحسب الطلب أيضا.

وقال مدير السكن بوزارة السكن بأن تأخر انطلاق حصة العاصمة كان بسبب عدم توفر الأوعية العقارية، واليوم ـ يضيف المتحدث- حددت ولاية الجزائر العاصمة مواقع عقارية تستوعب حصتها من هذه الصيغة، التي تم إطلاقها وسجل بها 80 ألف طلب.

تفاصيل صيغة "السكن الإيجاري الترقوي"

يذكر أن وزارة السكن والعمران والمدينة، كانت قد أعلنت نهاية 2018 عن إطلاق من السداسي الأول لسنة 2019، المجال للمواطنين للتسجيل في صيغة سكنية جديدة باسم "السكن الإيجاري الترقوي". وستمنح فيها الأولوية للمتزوجين ويقصى منه العزاب، فيما ستكون هذه الصيغة غير قابلة لا للتنازل أوالبيع.

وتستثنى صيغة "السكن الإيجاري الترقوي" بأي حال من الأحوال من إجراءات التنازل عن أملاك الدولة، مثلما هو حاصل مع السكن الاجتماعي وسكنات البيع بالإيجار "عدل"، حيث سيمنع بنص القانون التنازل عن "السكن الإيجاري الترقوي" أو بيعه.