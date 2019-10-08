تحسبا للمقابلتين الوديتين ضد كل من منتخب الكونغو يوم 10 أكتوبر الجاري بالبليدة، ومنتخب كولومبيا يوم 15 من نفس الشهر بمدينة ليل الفرنسية، شرع المنتخب الوطني لكرة القدم في إجراء تربص إعدادي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر)، بقيادة الطاقم الفني، الذي يترأسه الناخب الوطني جمال بلماضي.

وحسب الموقع الرسمي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يكون الطاقم الفني قد جمع نهاية مساء أمس الإثنين، رفاق ياسين براهيمي بالملعب رقم (1)، الذي أجروا فيه أول حصة تدريبية ابتداء من الساعة 19:00، تحت إشراف جمال بلماضي الذي شارك رفقة طاقمه الفني المكون من الثنائي سرج رومانو وعمارة مرواني اللاعبين في بعض الدورات التسخينية حول الملعب.

بعد العملية التسخينية، تم توزيع المجموعة إلى ورشات عمل مختلفة وفق لياقة اللاعبين، حيث خصصت الورشة الأولى للاسترجاع وشملت كل من فرحات، حساني وعبد اللاوي بحكم لعبهم عشية هذا التربص، فيما خصصت ربع ساعة للحارس أوكيدجة، ومجموعة من التمارين المحددة لكل من براهيمي، سليماني، بونجاح، بن سبعيني، طاهرات وعطال، فيما قامت بقية العناصر بتدريبات تركزت على الاحتفاظ بالكرة، علما أن هذه الحصة التدريبية امتدت لغاية الساعة الـ 21:00.

وأما برنامج اليوم الثلاثاء فيخصص للندوة الصحفية التي ينشطها في هذه الأثناء الناخب الوطني جمال بلماضي بمدرج عمر كزال بالمركز الفني بسيدي موسى، وبالمنطقة المختلطة المقررة أمسية اليوم ابتداء من الساعة الـ 18:00، قبيل انطلاق الحصة التدريبية الثانية للمنتخب خلال هذا التربص

ويتضمن البرنامج كذلك حصتين خاصة بمعاينة فيديو تكون الأولى قبل الحصة التدريبية والثانية في نهاية اليوم.