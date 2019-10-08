رفع الحكم الدولي الأسبق، مسعود كوسة، بصفته محافظا لمباراة نجم مڤرة ومولودية الجزائر الأخيرة، تقريرا أسود ضد مدرب مولودية الجزائر الفرنسي، برنار كازوني، يتهمه من خلاله بتوجيه عبارات مهينة إلى الجزائر.

وكتب كوسة في تقريره الذي سيوجه إلى لجنة الانضباط تحسبا لاستدعاء مدرب "العميد" بأن التقني الفرنسي تلفظ أمامه بعبارات مشينة بحق الجزائر، حدث ذلك عندما لجأ كازوني للاحتجاج بشكل مبالغ فيه على قرار الحكم الشاب بن جهان بتوقيف مباراة فريقه أمام نجم مڤرة التي احتضنها ملعب 8 ماي 45 بسطيف مساء السبت الماضي، ليفسح المجال للاعبين لتناول الماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة تماشيا مع القوانين الجديدة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

عندها اقترب مسعود كوسة بصفته محافظا للمباراة من كازوني يطلب منه الحفاظ على هدوئه وينبهه بأن بن جهان لم يرتكب أي خطأ يستحق عليه الاحتجاج بتلك الطريقة، فجاء رد مدرب المولودية صادما عندما قال: "التحكيم يعكس صورة بلدكم هذا"، الأمر الذي أثار غضب كوسة الذي استدعى الحكم وطلب منه طرد التقني الفرنسي مباشرة وهو ما حدث.

ولم يتأخر كوسة لاحقا في رفع تقرير أسود ضد كازوني في انتظار موقف لجنة الانضباط المدعوة لاستدعائه ومساءلته على ما قاله، وهو ما قد يكلفه عقوبة ثقيلة قد تصل للإيقاف إلى 10 مباريات على الأقل، خاصة أن ما بدر عنه سيكون سابقة خطيرة.

وتأتي "الإهانة" في وقت توفر الجزائر عبر فريق المولودية وشركة سوناطراك امتيازات كبرى للمدافع السابق لأولمبيك مرسيليا بداية من راتب شهري يصل إلى 25 ألف أورو هو الأعلى والأغلى ما بين كل أقرانه الحاليين وحتى من سبقوه، دون الحديث عن باقي الامتيازات الأخرى.