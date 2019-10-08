أدان حزب جبهة القوى الاشتراكية ما وصفها بـ"المؤامرة السياسية والإعلامية لتمرير الانتخابات الرئاسية".

وجاء في بيان للحزب اليوم الثلاثاء "يدين حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدّة عمليات الاعتقالات التعسفية والحبس الاحتياطي اللاقانونية، التي لا نهاية لها لزعماء الحراك والثورة السلمية، بهدف خلق مناخ من الخوف والتخاذل".

وأضاف البيان "تم إعداد مؤامرة سياسية وإعلامية حقيقية لتمرير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 12 ديسمبر والتي يرفضها الشعب الجزائري".

وختم الحزب بيانه "يدعو الأفافاس مرة أخرى الجزائريات والجزائريين إلى الالتزام باليقظة والتعبئة السلمية في جميع الظروف لإحباط أي محاولات ومناورات لتحريف أهدافهم الرامية إلى تغيير النظام".