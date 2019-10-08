دعت المنظمة الوطنية للمجاهدين, اليوم الثلاثاء في بيان لها, الحراك الشعبي ل"تزكية من يرى فيه القدرة على الاستجابة لتطلعاته" مشددة على أهمية "توفير الشروط الممكنة للمشاركة الوطنية" في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وفي اجتماعها الدوري المنعقد أمس الاثنين والذي تم خلاله التطرق إلى المشهد السياسي الوطني الذي تميزه الاستعدادات لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، اعتبرت المنظمة أنه بالنظر إلى ما "تعنيه المؤسسة الرئاسية من أهمية في هرم الدولة"، فإنها "تتطلع لرؤية الحراك الوطني وهو يبادر بتزكية من يرى فيه القدرة على الاستجابة لتطلعاته".

وأكدت في نفس السياق أنه "انطلاقا من مقتضيات توفير الشروط الممكنة للمشاركة الوطنية البناءة في أداء هذا الواجب فلابد من تفهم ومعالجة ما ينظر إليه البعض على أنه عقبات من شانها أن تدفع لعدم التفاعل ايجابيا مع هذا الاستحقاق".

وأكدت المنظمة أنها على "ثقة تامة أن الذكاء الوطني والإرادة الصادقة و الحرص المسؤول على مكانة البلاد ضمن الحظيرة الدولية سيدفع من يتحملون المسؤولية على المبادرة بكل ما من شأنه أن يفتح الطريق أمام تجاوز هذه المحنة ويمكن وطننا من بلوغ أهدافه المنشودة".