نشط الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الثلاثاء ندوة صحفية ظهيرة الثلاثاء بالمركز التقني بسيدي موسى تحدث فيها عن ظروف تحضير المنتخب الوطني لوديتي الكونغو وكولومبيا في 10 و15 أكتوبر الحالية.

وأوضح الناخب الوطني خلال ندوة صحفية عقدها بالمركز الفني لسيدي موسى (الجزائر) قبل 48 ساعة عن المواجهة الودية أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية أن "المقابلتين الوديتين تشكلان اختبارا مهما بالنسبة للخضر حيث سنسعى لإقحام مجمل اللاعبين"، معتبرا أن "المنتخب الكونغولي يملك نفس مواصفات منتخبي زامبيا وبوتسوانا، منافسان سيخوض المنتخب الوطني أمامهما أولى مبارياته في إطار تصفيات كأس إفريقيا 2021.

بالنسبة لجمال بلماضي، فإن "المنتخب الكونغولي معروف بالمهارات التكتيكية والفنية للاعبيه حيث تمكن من تحقيق نتائج جيدة في الفترة السابقة لكن الفريق اليوم يتواجد في طور البناء تحت قيادة مدرب جديد خلف فلوران إيبانجي الذي استقال من منصبه عقب نهائيات كأس إفريقيا 2019 بمصر".

ولدى استجوابه حول المقابلة الودية الثانية أمام منتخب كولومبيا، اعتبر الناخب الوطني أنه "شيء جد إيجابي" أن يتقابل المنتخب الجزائر أمام منافس "غير إفريقي" كانت آخر مبارياته الودية أمام البرازيل حيث أظهر إمكانيات عالية خاصة بوجود وسط ميدان ريال مدريد، خاميس رودريغاز الذي سيكون غائبا أمام الجزائر إلى جانب زميله راداميل فالكاو الذي ينشط في نادي غلطة سراي التركي.

وتلعب مباراة الجزائر-كولومبيا بملعب "بيار موروا" بمدينة ليل الفرنسية بشبابيك مغلقة حيث تم بيع 40 ألف تذكرة. "هذا الشغف الكبير للجمهور الجزائري دليل على حبه للمنتخب الوطني"، يقول بلماضي.

وبدا بلماضي غاضبا حول حالة أرضية ملعب مصطفى تشاكر التي ستحتضن لقاء الكونغو، معربا عن أسفه الشديد لما حدث الشهر الفارط على نفس الملعب خلال لقاء تصفيات بطولة إفريقيا للمحليين بين الجزائر والمغرب، قائلا "من غير المعقول أن ملعب بطل إفريقيا تنطفئ فيه الأضواء ويغيب النشيد ... نعاني من مشكل الملعب وما يحدث في كل مرة بريكولاج، القائمون على تهيئة تشاكر أكدوا لي وجوب إغلاقه لثلاثة أشهر".

وجدد بلماضي الحديث عن قضية لاعب نابولي فوزي غلام " ليس لدي أي مشكل شخصي مع غلام لكي لا أستدعيه، إذا قمت بهذا الخيار فمن أجل المنتخب الوطني"

من جهة أخرى اعتبر بلماضي كل من عوار وعدلي وآيت نوري لاعبين للمنتخب الفرنسي حاليا، قائلا "اسألوا عوار والبقية إن كانوا مهتمين باللعب للمنتخب، وإذا قال أحدهم نعم أريد اللعب للجزائر، سيكون علينا أن نتحدث، هؤلاء يعلمون جيدا بأننا مهتمين بهم وعلى أحدهم أن يصرح بشكل مباشر بأنه يريد اللعب للمنتخب الجزائري".