تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بالغزوات (تلمسان) من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة أشخاص بعرض البحر، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى هذا السلك الأمني.

وأوضح ذات المصدر أن الوحدات العائمة لحراس السواحل اعترضت في حدود الساعة العاشرة من مساء أمس الاثنين هؤلاء الأشخاص الذين كانوا بصدد مغادرة التراب الوطني في اتجاه إسبانيا على متن قارب من البوليستير وذلك على بعد 6 أميال بحرية شمال الغزوات.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات تم تسليم الموقوفين المنحدرين من بلديات مجاورة للغزوات اليوم الثلاثاء إلى مصالح الدرك الوطني لتقديمهم أمام العدالة.