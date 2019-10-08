فقدت السينما المصرية اليوم الثلاثاء الفنان طلعت زكريا الذي يعد من بين الوجوه السينمائية البارزة في السنوات الأخيرة عن عمر يناهز 59 سنة إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة حسب ما ذكرته اليوم وسائل الإعلام المصرية .

قدم الفنان الراحل المولود بالإسكندرية في 29 مارس 1960 والمتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 1984 عدد كبيرا من الأعمال السينمائية والتلفزيونية إلى جانب إسهامات في المسرح.

تميز مشواره الفني بأداء ادوار متنوعة أغلبها كوميدية جسد فيها شخصيات نابعة من الواقع المصري كما في "حاحا وتفاحة" (2005) أمام الممثلة المتألقة ياسمين عبد العزيز و"قصة الحي الشعبي "(2006) وفيلم "حريم كريم "(2006) أمام المطرب مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز و"السيد أبو العربي "(2005) وغيرها من الأعمال.

شارك طلعت زكريا أيضا في عدة مسلسلات تلفزيونية "العراف" وسلسلة "جوز ماما" مع هالة صدقي .