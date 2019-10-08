سلطت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة عقوبة مباراة واحدة دون جمهور على فريق وداد تلمسان، بسبب " إشعال ورمي ألعاب نارية "، حسبما أعلنته الهيئة الكروية اليوم الثلاثاء في موقعها الرسمي على الأنترنت. وبالإضافة إلى هذه العقوبة، سيدفع الوداد، غرامة مالية قدرها 1000.00 دينار، حسب نفس المصدر.

وأوقفت لجنة الانضباط، لاعب اتحاد الحراش، يحي لباني لأربع مباريات، واحدة موقوفة التنفيذ مع تغريمه بـ 40.000 دينار، جراء سلوك غير رياضي اتجاه رسمي.

وسيحرم لاعب شبيبة بجاية، سيف الدين خزري، هو الأخر من لعب لقاءين مع دفع غرامة مالية تقدر بـ 20.000 دينار، جراء سلوك غير رياضي اتجاه رسمي .

وفي الرابطة الأولى، تلقى اتحاد الجزائر وأهلي برج بوعريريج وجمعية الشلف، إنذارا لرمي ألعاب نارية ( إنذار أول)،إضافة إلى دفع غرامة مالية بـ100.000 دينار.

من جهة أخرى، أفادت رابطة كرة القدم المحترفة، أن مدرب مولودية الجزائر، الفرنسي، بيرنار كازوني، الذي طُرده حكم المقابلة التي جمعت فريقه بنادي مقرة (0-0) الأسبوع الماضي بملعب 8 ماي 1945 بسطيف بسبب" سلوكه غير الرياضي اتجاه رسميين"، سيُمنع من دخول ميدان الملعب وغرفة تغيير الملابس، إلى غاية مثوله يوم الإثنين المقبل 14 أكتوبر على الساعة 11سا أمام لجنة الانضباط لسماع أقواله.