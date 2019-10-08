توفي مساء اليوم الثلاثاء شخصان في حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم 88 بإقليم بلدية تيمقاد (باتنة)، حسبما علم من المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية محليا الملازم الأول حسان يحي الشريف.

واستنادا لذات المصدر فإن هذا الحادث نجم عن انحراف سيارة سياحية واصطدامها بشاحنة بمفترق الطرق تيمقاد-الشمرة مما أدى إلى وفاة شابين بالغين من العمر 25 و29 سنة بعين المكان كانا داخل السيارة.

وتم نقل جثتي الضحيتين بعد استكمال الإجراءات القانونية إلى العيادة المتعددة الخدمات بتيمقاد، فيما فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، يضيف الملازم الأول حسان يحي الشريف.