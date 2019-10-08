جدد الناخب الوطني جمال بلماضي تأييده للحراك الشعبي، مؤكدا على ضرورة تلبية مطالب الآلاف الذين يخرجون إلى الشارع منذ 22 فيفري الماضي.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بسيدي موسى "منذ بداية الحراك، الآلاف ينزلون إلى الشارع كالجسد الواحد، لديهم مطالب معروفة، من الواضح أنه يجب الاستماع إليهم وأخذ مطالبهم بجدية، يجب الذهاب إلى عمق المشكل ومحاولة فهم ما يجري والعمل على تطوير وتغيير الوضع، أنا أساندهم مائة بالمائة".

وأضاف بلماضي "أنا جد معجب بهذا الشعب الذي أبان عن تحضر كبير، خاصة بعد صورة العنف والوحشية التي ألصقوها به، نملك العديد من الكفاءات التي أرادوا طمسها، لدينا تاريخ غني لكنهم عملوا كل ما بوسعهم لكي لا نكون بقيمة هذا التاريخ، أنا واثق من شيء، إذا وفروا لنا الإمكانيات سننجز المستحيل".