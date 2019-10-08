تعرّض، اليوم الثلاثاء، مركز بريد الجزائر بقرية مركالة الواقعة ببلدية تاغزورت 18كلم شمال شرق مقر لاية البويرة إلى سطو مسلح،. وحسب ما أفادت به مصادر محلية، فإن الهجوم نفذه شخصين ملثمين في حدود الثالثة زوالا ،مستعملين أسلحة بيضاء في ذلك . حيث تمكنوا من السطو على مبلغ مايقارب 80مليون سنتيم، في حين تم فتح تحقيق في القضية لتحديد هوية منفذي العملية، بعد التبليغ عن الحادثة،



وللاشارة فقد سبق وأن تم الاعتداء على مركز بريدي بقرية سعيد عبيد بالبويرة وتم سرقة ما يقارب 60 مليون سنتيم لتطرح إشكالية غياب أعوان الأمن عن مقرات المراكز البريدية بالبويرة.