قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، سفير الجزائر بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي، وسام “نجمة القدس”، وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن هذا التكريم يأتي تقديرا لدور العرباوي المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين والجزائر وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة . وأعرب العرباوي عن شكره وتقديره للرئيس الفلسطيني وأكد أن هذا التكريم يعد الأعز على نفسه لما يحمل من رمزية ودلالات معبرة عن المدينة المقدسة عاصمة فلسطين وأضاف أنه لا يرى أن ما قام به أكثر مما يمليه عليه واجبه القومي كأي مواطن جزائري في دعم القضية الفلسطينية، بل اعتبر هذا التشريف في الحقيقة تكريما للجزائر على مواقفها الثابتة للشعب الفلسطيني الشقيق. وحضر التكريم كل من وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي ووزير المالية شكري بشارة ووزير الاقتصاد خالد العسيلي والناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم وسفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح.