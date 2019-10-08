تنتظر العائلات الأربع التي تقطن السكن الهش بحي “عدل” 1839 مسكن بالسبالة التابعة لبلدية العاشور في الجزائر العاصمة التفاتة إنسانية من قبل السلطات المحلية والولائية لترحيلهم في أقرب وقت إلى مسكن لائق، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء وما يحمله من مخاطر ومآس، وآخر هذه المخاطر ما عانته هذه العائلات بداية شهر سبتمبر، حين داهمت الأمطار والفيضانات بيوتهم الصغيرة وتسببت في ضياع وتضرر جميع الأمتعة، ليقضوا ليلتهم في محلات عمارات “عدل” المتواجدة في أسفل العمارات. للتذكير، حضر في تلك الليلة أعوان الأمن الوطني والحماية المدنية وكذا ممثلو البلدية الذين أخذوا معهم الدفاتر العائلية الخاصة بهذه العائلات كما جرت العادة... لكن إلى متى يستمر وضع هذه العائلات المنكوبة؟