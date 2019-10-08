أثار رجل أعمال روسي دهشة الحضور خلال مؤتمر “سينيرجي غلوبال لعام 2019” لرجال الأعمال الصاعدين في مدينة سانت بترسبورغ الروسية، من خلال جعل السماء تمطر آلاف الدولارات. وأظهر مقطع فيديو متداول العد التنازلي على شاشة كبيرة قبل أن تهطل 20 ألف دولار من العملات الصغيرة من السماء كالمطر في ملعب سانت بترسبورغ على رؤوس الحاضرين. وأمام هذا المشهد الخارج عن العادة، ذهل الحاضرون وبدأوا بجمع الدولارات عندما أدركوا أنها حقيقية، ثم صعد قطب الأعمال الروسي إيغور ريباكوف على المسرح ليلقي كلمة. وتحدث ريباكوف، المصنف واحدا من أغنى الناس في العالم وفقا لـ«فوربس”، خلال المؤتمر، عن كيفية تمكنه من جمع ثروته البالغة 1.3 مليار دولار انطلاقا من دولار واحد قدمه له والده وأكد عزمه على مساعدة رجال الأعمال الروس الشباب على البدء والنجاح.