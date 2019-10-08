خرج المدعوون لحفل تنصيب مندوبية ولاية الطارف للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية في حالة تذمر واستياء كبيرين من هوية تركيبة أعضاء المندوبية عدا منسقها الذي كان محل إجماع، على اعتبار إقصاء شباب الحراك الداعم للانتخابات الرئاسية والتمثيل غير المتكافئ لمختلف الفئات الاجتماعية، حيث سيطرت على مندوبية ولاية الطارف أسماء من مهنة القانون. وكان الحضور من مختلف أطياف المجتمع المدني قد صفقوا في البداية للقائمة، لكن سرعان ما انتقدوا العملية بعد خروجهم من القاعة بسبب التشكيلة.