تم أمس الثلاثاء بمحكمة الجلفة الحكم على شاباعترض سير عملية تنصيب المندوبية الولائية لمراقبة الانتخابات بولاية الجلفة،بعام حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج، وفقا لإجراءات المثولالفوري. حسب ما علم من مصدر قضائيونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر قضائي أنه تمتقديم هذا الشاب أمام العدالة، بعد أن قامصبيحة يوم الثلاثاء بعرقلة سير عملية تنصيب التنسيقية الولائية لمراقبةالانتخابات والتي أشرف عليها بدار الثقافة " ابن رشد " عضوان يمثلان السلطةالوطنية .

للإشارة عرفت عملية تنصيب المندوب الولائي وأعضاء هيئته أحداث عرقلة فيالبداية، سرعان ما انتهت وتم التنصيب فعليا لذات اللجنة وفقا للأطر القانونية في جلسة عامة، علما أن رئاستها أوكلت لأستاذ التعليم العالي بكليةالحقوق والعلوم السياسية بجامعة " زيان عاشور" السيد طعيبة أحمد.