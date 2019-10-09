يدير المباراة الودية الدولية لكرة القدم، بين الجزائر وكولومبيا، المقررة بوم الثلاثاء 15 أكتوبر بملعب بيار- موري دو ليل بفرنسا، ثلاثي تحكيم فرنسي، بقيادة الحكم الرئيسي ريدي بيكي، حسبما أعلنته اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم. ويساعد الحكم الرئيسي ريدي بيكي، كل من غيلوم ديبار ( المساعد الأول) وجيليان باسيلي ( المساعد الثاني).

وجدير بالذكر أن هذه القمة الكروية الواعدة، تجرى بشبابيك مغلقة .وستُسبق، بندوة صحفية للمدرب الوطني، جمال بلماضي، قائد الفريق ولاعب، إضافة إلى منطقة مختلطة قبل الحصة التدريبية. وسيتم الإعلان عن مكان وساعة تنشيط الندوة الصحفية، بمجرد إعلام منظم هذا الحدث، قسم الاتصال للفاف.

ويخوض أبطال إفريقيا، قبل ذلك المباراة الأولى أمام منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غد الخميس 10 أكتوبر على الساعة 20:45، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة . وتندرج المباراتان الوديتان في إطار تحضيرات " الخضر" الخاصة بتصفيات كأس أمم إفريقيا-2021 .