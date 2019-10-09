أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة بإيداع 14 شخصا من المحتجين ليلة الأحد إلى الإثنين للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عن

قائمة السكن الاجتماعي لعاصمة الحضنة الحبس المؤقت، حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء مصدر قضائي.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم توجيه تهم للموقوفين تتعلق بـ"التجمهر ومحاولة الاعتداء على أفراد القوة العمومية وتخريب أملاك الدولة"، مضيفا، بأنه تم تأجيل النظر بالنسبة لثمانية متهمين آخرين في نفس القضية إلى وقت لاحق والذين يواجهون تهما مماثلة.

واستنادا لذات المصدر القضائي، فقد تم توقيف ما مجموعه 22 شخصا على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها بعض أحياء المدينة ليلة الأحد إلى الإثنين الماضية تم تقديمهم، أمس الثلاثاء، أمام وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة والذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع 14 شخصا الحبس المؤقت.

وكانت الأحداث التي شهدتها بعض أحياء مدينة المسيلة وخصوصا بحي إشبيليا بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المحتجين قد أسفرت عن إصابة 8 أفراد شرطة بجروح متفاوتة الخطورة وتخريب عدد من المرافق العمومية.