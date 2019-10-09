رابطة أبطال إفريقيا: تصنيف الأندية المتأهلة
رياضة
9 أكتوبر 2019 () - ك.ب / وأج
تسحب اليوم الأربعاء بالقاهرة قرعة دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لنسخة 2019- 2020 بمشاركة كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل.
وتم تصنيف الأندية المتأهلة لهذا الدور حسب نتائجها في المنافسة القارية خلال السنوات الخمس الأخيرة.
- التصنيف الأول: الترجي التونسي (حامل اللقب)- الأهلي المصري- مازيمبي الكونغولي - الوداد البيضاوي المغربي .
ـ التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي- صن داونز الجنوب إفريقي - الرجاء
البيضاوي المغربي- الزمالك المصري أو جنيراسيون السنغالي.
ـ التصنيف الثالث: اتحاد الجزائر- زيسكو يونايتد الزامبي- فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني.
ـ التصنيف الرابع: بريميرو دي أغوستو الأنغولي - شبيبة القبائل الجزائري - بترو إتلتيكو الأنغولي - بلاتينيوم أف سي الزيمبابوي.