تسحب اليوم الأربعاء بالقاهرة قرعة دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم لنسخة 2019- 2020 بمشاركة كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل.

وتم تصنيف الأندية المتأهلة لهذا الدور حسب نتائجها في المنافسة القارية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

- التصنيف الأول: الترجي التونسي (حامل اللقب)- الأهلي المصري- مازيمبي الكونغولي - الوداد البيضاوي المغربي .

ـ التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي- صن داونز الجنوب إفريقي - الرجاء

البيضاوي المغربي- الزمالك المصري أو جنيراسيون السنغالي.

ـ التصنيف الثالث: اتحاد الجزائر- زيسكو يونايتد الزامبي- فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني.

ـ التصنيف الرابع: بريميرو دي أغوستو الأنغولي - شبيبة القبائل الجزائري - بترو إتلتيكو الأنغولي - بلاتينيوم أف سي الزيمبابوي.