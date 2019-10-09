رابطة أبطال إفريقيا: تصنيف الأندية المتأهلة

رياضة
9 أكتوبر 2019 () - ك.ب / وأج
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 تسحب  اليوم الأربعاء بالقاهرة  قرعة دور المجموعات لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم  لنسخة 2019- 2020  بمشاركة كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل.

وتم تصنيف الأندية المتأهلة لهذا الدور حسب نتائجها في المنافسة القارية خلال السنوات الخمس الأخيرة.

- التصنيف الأول:  الترجي التونسي (حامل اللقب)- الأهلي المصري- مازيمبي الكونغولي - الوداد البيضاوي المغربي .

 

 ـ التصنيف الثاني: النجم الساحلي التونسي- صن داونز الجنوب إفريقي  - الرجاء 

البيضاوي المغربي- الزمالك المصري أو جنيراسيون السنغالي.

 

 ـ التصنيف الثالث: اتحاد الجزائر- زيسكو يونايتد الزامبي- فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني.

 

ـ التصنيف الرابع: بريميرو دي أغوستو الأنغولي - شبيبة القبائل الجزائري - بترو إتلتيكو الأنغولي - بلاتينيوم أف سي الزيمبابوي.

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