وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم بالجزائر، عن حزمة تسهيلات جديدة لمنح التأشيرة التركية للجزائريين من خلال افتتاح 13 مكتبا لتقديم هذه الخدمات وأضاف أن ما قيل مؤخرا حول تشديد منح التأشيرة الإلكترونية للجزائريين كلام غير صحيح روجته شركات سياحية مما أثار سوء فهم لدى الرأي العام.

وأوضح المتحدث، الذي نشط ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الجزائري، صبري بوقادوم أن التسهيلات الجديدة موجهة لكافة الفئات العمرية، للإشارة فإن عدد السياح الجزائريين الذين يزورون تركيا يقدر سنويا 300 ألف.