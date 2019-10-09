سجلت الجزائر تقدما بخمس مراتب في الترتيب العالمي للمؤشر المدمج للتنمية البريدية، حيث احتلت المرتبة 119 عالميا من بين 172 دولة، حسب آخر تقرير للاتحاد البريدي العالمي.

وحسب بيان أوردته، اليوم الأربعاء، وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، فإن الجزائر"أحرزت تقدما بخمس مراتب في الترتيب العالمي للمؤشر المدمج للتنمية البريدية، وفقا لآخر تقرير للاتحاد البريدي العالمي الصادر عشية الاحتفال باليوم العالمي للبريد المصادف لـ 9 أكتوبر الجاري، باحتلالها المرتبة 119 عالميا من بين 172 دولة، بعدما كانت في المرتبة 124 سنة 2018".

وأضاف ذات المصدر، أن إعداد هذا التصنيف "تم بناء على مجموعة من المعايير الموضوعية المتمثلة في نوعية الخدمات البريدية المقدمة في مجال توزيع البعائث على المستويين الوطني والدولي، الدقة والابتكار في مجال تقديم الخدمات البريدية المدمجة وفقا لمتطلبات المواطنين وكذا الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة في الأنشطة البريدية، وهي المعايير التي يقوم عليها المؤشر المدمج للتنمية البريدية".