تشهد عملية بيع تذاكر المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني لكرة القدم بمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم غد الخميس ابتداء من الساعة 20:45 سا بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة إقبالا محتشما حسبما أفاد به مدير الشباب والرياضة، سعيد حقاص.

فبرغم من انطلاق عملية بيع التذاكر الخاص بهذا اللقاء الودي التحضري منذ أمس الثلاثاء إلا أن عدد التذاكر التي تم بيعها لغاية الآن لم تتجاوز الألف تذكرة وهذا من بين 22 ألف تذكرة تم طرحها للبيع.

وأضاف ذات المسؤول أن عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة الودية التي تأتي بعد حوالي مرور شهر على فوز المنتخب الوطني وديا على منتحب البنين ستتواصل إلى غاية يوم غد الخميس للسماح لأكبر عدد ممكن من الأنصار من حضور هذا اللقاء مشيرا إلى أن أسعار التذاكر تتراوح ما بين 500 وألف دج.

وفي رده على سؤال حول موعد فتح أبواب الملعب أمام المناصرين المنتظر توافدهم من مختلف ولايات الوطن لمؤازرة فريقهم الوطني الذي زادت شعبيته خاصة بعد تتويجه بكأس إفريقيا 2019، أكد مدير الشباب والرياضة أن الأمر يتوقف على مدى إقبال الأنصار.

من جهة أخرى ولدى تطرقه لوضعية أرضية ملعب "مصطفى تشاكر" التي كانت محل انتقاد من طرف الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال تنشيطه أمس الثلاثاء لندوة صحفية أكد ذات المسؤول أن الأرضية "تحتاج بالفعل لإعادة تجديد وفقا للمعايير الدولية" وهو الأمر الذي سيتم دراسته بعد المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بنظيره الزامبي شهر نوفمبر المقبل في إطار تصفيات إفريقيا 2021.