لفظ خمسيني أنفاسه الأخيرة وأصيبت زوجته بجروح خطيرة على يد جارهما اليوم الأربعاء بالوحدة الجوارية رقم 8 بمدينة علي منجلي (قسنطينة)، حسب ما علم من مصالح الأمن الولائي.

وأوضح ذات المصدر أن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 54 سنة على يد جاره البالغ من العمر 38 سنة يعمل سائق سيارة أجرة وأصاب زوجة الضحية (54 سنة) بجروح خطيرة على مستوى الرأس والبطن.

وأضاف أنه تم نقل زوجة الضحية المصابة بجروح من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى مدينة علي منجلي حيث تخضع حاليا لعملية جراحية مستعجلة.

وأكد ذات المصدر أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح الأمن مكنت من توقيف الجاني في طرف "وجيز" وذلك بوسط مدينة قسنطينة.

وقد تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الجريمة التي اهتز لها سكان مدينة علي منجلي.