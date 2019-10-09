قرر القضاء التونسي أخيرا الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد أكثر من شهر ونصف من توقيفه في قضية تهرب ضريبي وفساد مالي.

وقررت محكمة التعقيب في تونس اليوم بالإفراج عن نبيل القروي من سجنه فورا، في أعقاب قبولها التعقيب الذي قدمته هيئة دفاع القروي صباح الثلاثاء، وبالتالي إبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج عنه من السجن.

قال عضو هيئة الدفاع عن القروي البشير الفرشيشي بأن هذا القرار يعني الإفراج عن نبيل القروي، مثمنا تفاعل محكمة التعقيب مع مطلبهم الجديد.

وينهي القرار أزمة قضائية وسياسية في البلاد كانت تهدد المسار الانتخابي، قبل أيام فقط من إجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من القروي وقيس سعيد.

وكان قيس سعيد قد قرر عدم القيام بحملة انتخابية في الدور الثاني، على خلفية عدم تمكن منافسه القروي من ذلك أيضا بسبب سجنه.