دعت حركة البناء الوطني إلى الإفراج عن المجاهد لخضر بورقعة تزامنا مع اقتراب الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة التحريرية.

وجاء في بيان للحركة اليوم الأربعاء "في أجواء الاحتفاء بذكرى ثورة نوفمبر المباركة وعلى إثر الرسالة التي أطلقها المجاهد لخضر بورقة من وراء قضبان الاعتقال، فإننا في حركة البناء الوطني ندعو إلى إطلاق سراح المجاهد لخـضر بورقعة الذي تظل مواقفه الإيجابية وجهاده من أجل تحرير الجزائر من الاستعمار، وتاريخه النضالي الوطني المستمر وسنه المتقدم كلها عوامل تشفع له لينعم بالحرية وتقال عثراته مهما كانت في ظل التحول السياسي الذي تشهده الجزائر وألا يحاسب على تسييس بعض الجهات لأمر اعتقاله والتي بعضها يدخل في دائرة التأزيم".