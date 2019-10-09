اعتقلت اليوم عناصر الأمن بالوادي ثلاثة نشطاء من الحراك ومن جمعية البطالين وهم يمثلون الآن تباعا أمام أمام قاضي التحقيق للنظر بشأنهم قضيتهم.

وحسب مصادر محلية، فإن الأمر يتعلق بكل من فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو. وقد وجهت لهؤلاء الناشطين في الحراك عدة تهم منها عرقلة سير وانتهاك حرمة مؤسسة عمومية، السب والقذف، والتقاط صور وذلك على خلفية وقفة احتجاجية سابقة أمام وكالة التشغيل قاموا بها مع أعضاء جمعية البطالين التي هم أعضاء فيها. وقد نظم نشطاء من الحراك وجمعية البطالين وقفة تضامنية أمام قصر العدالة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الموقوفين رافعين ومرددين عدة شعارات منها" لا لتكميم الأفواه" و" الحرية لسجناء الرأي".