تعرف ممثلا الجزائر في رابطة أبطال إفريقيا على منافسيهما في دور المجموعات عقب عملية القرعة التي أجريت اليوم الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

ووقع اتحاد الجزائر في المجموعة الثالثة الصعبة إلى جانب كل من منشط نهائي الموسم الماضي الوداد البيضاوي المغربي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي الذي بلغ المربع الذهبي وبيترو أتليتيكو الأنغولي.

أما شبيبة القبائل فتواجه في المجموعة الرابعة النارية حامل اللقب الترجي التونسي والرجاء البيضاوي المغربي وفيتا كلوب الكونغولي.

المجموعات كاملة:

المجموعة الأولى: أول أوت (أنغولا) - تي بي مازمبي (الكونغو) - الزمالك المصري أو جينيراسيون السنغالي - زيسكو يونايتد (زامبيا).

المجموعة الثانية: النجم الساحلي (تونس) - الهلال (السودان) - بلاتينيوم ستارز (زيمبابوي) - الأهلي (مصر).

المجموعة الثالثة: اتحاد الجزائر - ماميلودي سان داونز (جنوب إفريقيا) - بيترو أتليتيكو (أنغولا) - الوداد البيضاوي (المغرب).

المجموعة الرابعة: الرجاء البيضاوي (المغرب) - شبيبة القبائل - فيتا كلوب (الكونغو) - الترجي (تونس).