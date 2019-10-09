أعلن مدير بريد الجزائر لولاية البويرة، ياسين جباري اليوم الأربعاء أنه تمت سرقة مبلغ 850.000 دج (85 مليون سنتيم) من طرف مجهولين خلال سطو مسلح على مركز بريد قرية مركالة التابعة لبلدية تاغزوت (شرق البويرة).

وأوضح جباري في هذا الشأن "قام شخصان مسلحان ببنادق صيد بالسطو على مركز بريد مركالة وسرقا منه مبلغ 850.000 دج".

و لا يزال التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني متواصلا لإيقاف مرتكبي هذا العمل الإجرامي. وأضاف جباري أن الشخصين المسلحين قاما بتهديد موظف مكتب البريد قبل أن يسرقا المبلغ ويلوذا بالفرار.