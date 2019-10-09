ألقت السلطات الألمانية القبض على سبعة أشخاص خلال حملة تفتيش ومداهمات في أربع ولايات ألمانية منذ ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، على خلفية خطابات تهديد إلكترونية أُرسلت لمساجد ومقار أحزاب ومؤسسات إعلامية ومؤسسات أخرى.

وأعلن الادعاء العام في مدينة ميونيخ والمكتب الإقليمي للشرطة الجنائية في ولاية بافاريا اليوم أن حملة التفتيش تُجرى منذ الساعة السادسة صباحا (التوقيت المحلي) في سبع عقارات بولايات بافاريا وبادن-فورتمبرغ وتورينغن وساكسونيا-أنهالت.

وتأتي هذه الحملة عقب إجراءات تحقيق ضد أفراد قاموا بكتابة 23 راسلة تهديد وأرسلوها في جويلية الماضي إلى مؤسسات مختلفة في أنحاء البلاد. وبحسب البيانات، فإن بعض التهديدات تتعلق بشنّ هجمات تفجيرية.

ووفقا للبيانات، فإن هذه الرسائل كانت موجهة إلى مراكز إيواء للاجئين في بافاريا ومراكز إسلامية ومساجد ومقار حزبية ووكالات صحفية وإعلامية. وكان يتم توقيع الخطابات تحت اسم "جبهة الشعب" أو "المعركة 18"أو "دماء وشرف".