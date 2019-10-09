دخل عمال وموظفو بلدية عين طارق في غليزان في وقفة احتجاجية منذ يوم الاثنين الفارط أمام مقر البلدية احتجاجا على عدم صب أجورهم الشهرية لمدة شهرين متتاليين، وهذا بداعي العجز في الميزانية الذي تشهده بلدية عين طارق الأمر الذي أثر سلبا على زهاء 230 عاملا الذين لم تصب رواتبهم، وعليهم فإنهم يناشدون والي الولاية التدخل بالنظر إلى ما لحقهم من ضرر، وأن غالبيتهم أرباب أسر يعتمدون اعتمادا كليا على الراتب الشهري.

وقد كشف السيد ميلود خروبي رئيس بلدية عين طارق أن المجلس البلدي قد قام بإعداد ملف العجز وأودعه لدى المصالح المعنية بالولاية،و في انتظار الإعانة سيتم تسوية أجور المستخدمين إلى غاية ديسمبر 2019.