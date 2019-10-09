حققت حركة النهضة تقدما جديدا وحصدت 52 مقعدا في الانتخابات النيابية التي جرت الأحد الماضي، متقدمة على حزب قلب تونس الذي حصد38 مقعدا.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للتشريعيات، بعد الانتهاء من فرز وتجميع كل الأوراق الانتخابية ، وجمعت حركة النهضة 52 مقعدا فيما حصل حزب قلب تونس الذي يقوده نبيل القروي على 38 مقعدا وارتقي حزب التيار الديمقراطي لإلى الرتبة الثالثة بـ 22 مقعدا.



وحصد ائتلاف الكرامة الذي يضم كوادر إسلامية وثورية 21 مقعدا، فيما فاجأ الحزب الدستوري الذي تقوده الأمينة العامة المساعدة في حزب التجمع المحل عبير موسي على17 مقعدا ، وعادت حركة الشعب ذات التوجهات القومية إلى المشهد بقوة حيث حصلت على 16 مقعدا، فيما لم يحصد حزب رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تحيا تونس سوى على14 مقعدا.



وفي أول تجربة انتخابات له، حصد حزب الرحمة المقرب من السلفيين على أربعة مقاعد، فيما حصل حزب مشروع تونس على أربعة مقاعد وانهار حزب نداء تونس من 89 نائبا في انتخابات 2014 الى ثلاثة مقاعد فقط ، على غرار حزب مشروع تونس، كما لم يحصل حزب البديل الذي يقوده رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة سوى على مقعدين اثنين، فيما توزعت باقي المقاعد على أحزاب صغيرة وفتية .