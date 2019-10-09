حققت حركة النهضة تقدما جديدا وحصدت 52 مقعدا في الانتخابات للانتخابات النيابية التي جرت الاحد الماضي، متقدمة على حزب قلب تونس الذي حصد38 مقعدا.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن النتائج النهائية للتشريعيات ، بعد الانتهاء من فرز وتجميع كل الاوراق الانتخابية ، وجمعت حركة النهضة52 مقعدا فيما حصل حزب قلب تونس الذي يقوده نبيل القروي على 38مقعد وارتقي حزب التيار الديمقراطي الي الرتبة الثالثة ب22مقعدا.



وحصد ائتلاف الكرامة الذي يضم كوادر اسلامية وثورية علي 21.مقعدا ،فيما فاجئ الحزب الدستوري الذي تقوده الامينة العامة المساعدة في حزب التجمع المحل عبير موسي على17 مقعدا ، وعادت حركة الشعب ذات التوجهات القومية الى المشهد بقوة حيث حصلت على16 مقعدا ، فيما لم يحصد حزب رئيس الحكومة يوسف شاهد ،تحيا تونس سوى على14 مقعدا.



وفي أول تجربة انتخابات له، حصد حزب الرحمة المقرب من السلفيين على اربعة مقاعد، فيما حصل حزب مشروع تونس على اربعة مقاعد و انهار حزب تونس من 89 نائبا في انتخابات 2014 الى ثلاثة مقاعد فقط ، على غرار حزب مشروع تونس،كما لم يحصل حزب البديل الذي يقوده رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة سوى على مقعدين اثنين، فيما توزعت باقي المقاعد على أحزاب صغيرة وفتية .