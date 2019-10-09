صادقت الحكومة اليوم الأربعاء خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول, نور الدين بدوي, على ستة (6) مشاريع صفقات بصيغة التراضي البسيط تخص انجاز عدة منشآت و هياكل و كذا دعم النقل المدرسي حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.



و تتعلق مشاريع الصفقات بصيغة التراضي البسيط المصادق عليها , في صفقة اقتناء 3.500 حافلة للنقل المدرسي, بين وزارة الداخلية والمؤسسة العمومية " الشركة الجزائرية لصناعة العربات من علامة مرسيدس بانز", و كذا مشروع انجاز هيكلين تابعين لقطاع الأمن الوطني بين مصالح ولاية أدرار والمؤسسة العمومية الاقتصادية "كوسيدار للبناء" و مشروع انشاء نظام معلومات على مستوى وزارة الشباب والرياضة ورقمنته وتحديثه, بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسة العمومية لدعم تطوير الرقمنة فضلا عن انجاز منشأة فنية على الطريق الوطني رقم

18, بين مديرية الأشغال العمومية لولاية المدية والشركة الجزائرية للجسور والأشغال الفنية حسب ذات المصدر.



و في تعقيبه بعد المصادقة على مشاريع الصفقات هذه, ثمن السيد الوزير الأول بالخصوص مشروع اقتناء 3.500 حافلة للنقل المدرسي, مشيرا إلى أن هذا البرنامج الإضافي الذي اقره خلال اجتماع الحكومة المخصص لتحضير الدخول المدرسي, يأتي "تعزيزا للبرنامج السابق لاقتناء 3500 حافلة, وذلك استجابة للاحتياجات المعبر عنها محليا, ما سيمكن من الرفع من مستوى التكفل بنقل ابنائنا التلاميذ وتحسين ظروف تمدرسهم" .