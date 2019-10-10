توفي أمس الأربعاء الممثل محمد جغالفية عن عمر يناهز الـ 60 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض حسب ما أفادت جمعية أضواء السينمائية .

وعرف الفقيد بأعماله المتنوعة إلى جانب الإبداعات الإذاعية حيث مثل في عدة أعمال مسرحية كانت تنتجها الإذاعة الوطنية رفقة نجوم الأثير على غرار الممثلات نوال زعتر و فريدة كريم و ليندة ياسمين وأيضا الفنان والمذيع مراد زيروني .

شارك محمد جغالفية في أعمال كمسرحية ممثلا و كاتب نص عمل كثيرا مع المسرحي باديس فضلاء . كما كانت له أيضا إسهامات في أعمال درامية بالتلفزيون من بينها فيلمي "أيادي الورد" للمخرج عمر لقام حيث مثل و كتب السيناريو كما كتب أيضا سيناريو وحوار فيلم "أحلام في الظلام" لنفس المخرج .

ستشيع جنازة المرحوم ظهر اليوم الخميس بمقبرة براقي حيث مقر سكناه .