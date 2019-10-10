أعربت الجزائر يوم الأربعاء عن تتبعها بـ"انشغال بالغ" للأحداث "الخطيرة" الحاصلة في شمال سوريا، مجددة "رفضها المبدئي القاطع" المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية:"تتابع الجزائر بانشغال بالغ الأحداث الخطيرة الحاصلة في شمال سوريا وتجدد رفضها المبدئي القاطع المساس بسيادة الدول في جميع الظروف والأحوال". كما " تؤكد الجزائر على تضامنها الكامل مع دولة سوريا الشقيقة وحرصها على سيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية".