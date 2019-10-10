أصيب 32 تلميذا يدرسون بمتوسطة "أحمد رزوق" لمدينة ثنية الحد (تيسمسيلت) أمس الأربعاء بحمى جراء "مضاعفات عادية" ناجمة عن التلقيح المضاد للدفتيريا والتيتانوس حسبما أفاد به مدير الصحة والسكان.

وأوضح عبد الكريم بن بية لوكالة الأنباء الجزائرية أن هؤلاء التلاميذ قد أصيبوا بحمى بعد فترة من تلقيهم تلقيحا ضد الدفتيريا والتيتانوس على مستوى وحدة الكشف والمتابعة التابعة للمتوسطة المذكورة مبرزا بأن إصابة هؤلاء التلاميذ بالحمى تعد "مضاعفات عادية" ناجمة عن التلقيح.

وأضاف ذات المسؤول أن سبعة تلاميذ مصابين بالحمى قد غادروا مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد بعد تماثلهم للشفاء جراء تلقيهم العلاج الضروري فيما تم التكفل الطبي بـ 25 تلميذا متبقي على مستوى متوسطة "أحمد رزوق" مع العلم بأن حالتهم "لم تكن بالخطيرة".