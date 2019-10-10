جرت أمس الأربعاء بالقاهرة عملية سحب القرعة لتحديد رزنامة مباريات دور المجموعات من كأس رابطة أبطال افريقيا، وسيكون برنامج اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل في مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم على النحو التالي :

المجموعة الثالثة : اتحاد الجزائر، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، بيترو أتليتيكو (أنغولا)، الوداد البيضاوي (المغرب)

*الجولة الأولى (29-30 نوفمبر 2019) :

اتحاد الجزائر - الوداد البيضاوي

ماميلودي صن داونز - بيترو أتليتيكو

*الجولة الثانية (6-7 ديسمبر 2019):

بيترو أتليتيكو - اتحاد الجزائر

الوداد البيضاوي - ماميلودي صن داونز

*الجولة الثالثة (27-28 ديسمبر 2019) :

الوداد البيضاوي - بيترو أتليتيكو

اتحاد الجزائر - ماميلودي صن داونز

*الجولة الرابعة (14-15 فبراير 2020) :

ماميلودي صن داونز - اتحاد الجزائر

بيترو أتليتيكو - الوداد البيضاوي

*الجولة الخامسة (21-22 فبراير 2020):

الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر

بيترو أتليتيكو - ماميلودي صن داونز

*الجولة السادسة (6-7 مارس 2020):

اتحاد الجزائر - بيترو أتليتيكو

ماميلودي صن داونز - الوداد البيضاوي

المجموعة الرابعة : الرجاء البيضاوي (المغرب)، شبيبة القبائل، فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الترجي التونسي

*الجولة الأولى :

الرجاء البيضاوي - الترجي التونسي

شبيبة القبائل - فيتا كلوب

*الجولة الثانية :

فيتا كلوب - الرجاء البيضاوي

الترجي التونسي - شبيبة القبائل

*الجولة الثالثة:

الترجي التونسي - فيتا كلوب

الرجاء البيضاوي - شبيبة القبائل

*الجولة الرابعة:

فيتا كلوب - الترجي التونسي

شبيبة القبائل - الرجاء البيضاوي

*الجولة الخامسة:

الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي

فيتا كلوب - شبيبة القبائل

*الجولة السادسة :

الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب

شبيبة القبائل - الترجي التونسي.