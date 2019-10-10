رابطة أبطال إفريقيا: برنامج اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل
جرت أمس الأربعاء بالقاهرة عملية سحب القرعة لتحديد رزنامة مباريات دور المجموعات من كأس رابطة أبطال افريقيا، وسيكون برنامج اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل في مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم على النحو التالي :
المجموعة الثالثة : اتحاد الجزائر، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، بيترو أتليتيكو (أنغولا)، الوداد البيضاوي (المغرب)
*الجولة الأولى (29-30 نوفمبر 2019) :
اتحاد الجزائر - الوداد البيضاوي
ماميلودي صن داونز - بيترو أتليتيكو
*الجولة الثانية (6-7 ديسمبر 2019):
بيترو أتليتيكو - اتحاد الجزائر
الوداد البيضاوي - ماميلودي صن داونز
*الجولة الثالثة (27-28 ديسمبر 2019) :
الوداد البيضاوي - بيترو أتليتيكو
اتحاد الجزائر - ماميلودي صن داونز
*الجولة الرابعة (14-15 فبراير 2020) :
ماميلودي صن داونز - اتحاد الجزائر
بيترو أتليتيكو - الوداد البيضاوي
*الجولة الخامسة (21-22 فبراير 2020):
الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر
بيترو أتليتيكو - ماميلودي صن داونز
*الجولة السادسة (6-7 مارس 2020):
اتحاد الجزائر - بيترو أتليتيكو
ماميلودي صن داونز - الوداد البيضاوي
المجموعة الرابعة : الرجاء البيضاوي (المغرب)، شبيبة القبائل، فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الترجي التونسي
*الجولة الأولى :
الرجاء البيضاوي - الترجي التونسي
شبيبة القبائل - فيتا كلوب
*الجولة الثانية :
فيتا كلوب - الرجاء البيضاوي
الترجي التونسي - شبيبة القبائل
*الجولة الثالثة:
الترجي التونسي - فيتا كلوب
الرجاء البيضاوي - شبيبة القبائل
*الجولة الرابعة:
فيتا كلوب - الترجي التونسي
شبيبة القبائل - الرجاء البيضاوي
*الجولة الخامسة:
الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي
فيتا كلوب - شبيبة القبائل
*الجولة السادسة :
الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب
شبيبة القبائل - الترجي التونسي.