رابطة أبطال إفريقيا: برنامج اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل

رياضة
10 أكتوبر 2019 () - ك.ب / وأج
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 جرت أمس الأربعاء بالقاهرة عملية سحب القرعة لتحديد رزنامة مباريات دور المجموعات من كأس رابطة أبطال افريقيا، وسيكون  برنامج اتحاد الجزائر و شبيبة القبائل في مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم على النحو التالي  :

 

المجموعة الثالثة : اتحاد الجزائر، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، بيترو  أتليتيكو (أنغولا)، الوداد البيضاوي (المغرب)

 

*الجولة الأولى (29-30 نوفمبر 2019) :

اتحاد الجزائر - الوداد البيضاوي

ماميلودي صن داونز - بيترو أتليتيكو

 

*الجولة الثانية (6-7 ديسمبر 2019):

بيترو أتليتيكو - اتحاد الجزائر

الوداد البيضاوي - ماميلودي صن داونز

 

*الجولة الثالثة (27-28 ديسمبر 2019) : 

الوداد البيضاوي - بيترو أتليتيكو

اتحاد الجزائر - ماميلودي صن داونز

 

*الجولة الرابعة (14-15 فبراير 2020) : 

ماميلودي صن داونز - اتحاد الجزائر

بيترو أتليتيكو - الوداد البيضاوي

 

*الجولة الخامسة (21-22 فبراير 2020):

الوداد البيضاوي - اتحاد الجزائر

بيترو أتليتيكو - ماميلودي صن داونز

 

*الجولة السادسة (6-7 مارس 2020):

اتحاد الجزائر - بيترو أتليتيكو

ماميلودي صن داونز - الوداد البيضاوي

 

المجموعة الرابعة : الرجاء البيضاوي (المغرب)، شبيبة القبائل، فيتا كلوب (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، الترجي التونسي

 

*الجولة الأولى : 

الرجاء البيضاوي - الترجي التونسي

شبيبة القبائل - فيتا كلوب

 

*الجولة الثانية : 

فيتا كلوب - الرجاء البيضاوي

الترجي التونسي - شبيبة القبائل

 

*الجولة الثالثة:

الترجي التونسي - فيتا كلوب

الرجاء البيضاوي - شبيبة القبائل

 

*الجولة الرابعة:

فيتا كلوب - الترجي التونسي

شبيبة القبائل - الرجاء البيضاوي

 

*الجولة الخامسة:

الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي

فيتا كلوب - شبيبة القبائل

 

*الجولة السادسة : 

الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب

شبيبة القبائل - الترجي التونسي.

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