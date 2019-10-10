يسعى الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعمال من خلال تحسين أوضاع هذه الفئة عبر تخفيض نسبة الضريبة على الأجور والتصدي لمقترح احتساب أخر عشر سنوات بدل خمس في نظام التقاعد .

وأكد الأمين العام للمركزية النقابية سليم لعباطشة خلال ندوة جهوية نظمها الاتحاد للعمال الجزائريين للإطارات النقابية لولايات غرب الوطن بوهران ، نقلت تفاصيلها الإذاعة الجزائرية، على ضرورة النهوض بالوضع الاجتماعي والوقوف عند مطالب العمال بأنواعها سيما فيما يتعلق بتخفيض نسبة الضرائب على الدخل والتي أثقلت كاهل العمال بالإضافة إلى محاولة منع تمرير بعض المواد المتعلقة بقانون التقاعد والتي ستترك آثارا كبيرة على فئة المتقاعدين .

وأوضح لعباطشة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وطبقا للأهداف التي رسمها في مؤتمره التجديدي الذي انعقد في جوان "سيعمل باستمرار على النهوض بالوضع الاجتماعي والدفاع عن كرامة العامل وذلك من خلال تحسين مداخله والنضال إلى غاية تطبيق مطلب تخفيض الضريبة على الأجور".

ولاحظ المسؤول النقابي أن العدالة الاجتماعية تمر "عبر العدالة في دفع الضرائب" مشيرا إلى "أن العمال يدفعون أكثر من 30 بالمائة ضرائب وتفوق هذه الضرائب تلك التي يدفعها قطاع الأعمال الحرة".

وأشار المتدخل إلى أن الجانب السياسي الراهن المتميز بعدم الاستقرار وعدم وضوح الرؤية "تسبب في معاناة الجانب الاقتصادي و الجهاز التنفيذي الحالي محدود الصلاحيات وليس له الإمكانيات لمراعاة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تسبب في تدني المستوى المعيشي والقدرة الشرائية للعمال".