أفاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان، أن المنظومة الوطنية للتقاعد تعرف منذ سنوات صعوبات مالية كبيرة، ولم نخف هذا الأمر أبدا عن مواطنينا، حيث أن استمرار صب معاشات التقاعد منذ 2017 بشكل عادي تم بفضل الدعم المالي للدولة الجزائرية.

وأوضح الوزير في بيان نشره على الصفحة الرسمية لوزارة العمل، أن "هذه الوضعية الصعبة، تستوجب بالتأكيد إصلاحات على المدى المتوسط والبعيد، لحماية التوازنات المالية لهذه المنظومة واستمرار أداءاتها لفائدة الأجيال القادمة".

وأضاف ذات البيان، أن وزارة العمل، أطلقت خلال الأشهر الماضية مشاورات وورشات تفكير مع الخبراء ومختلف الشركاء، والمتدخلين المعنيين بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع يستلزم نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة، حيث تم في هذا السياق برمجة جلسات وطنية حول الضمان الاجتماعي تحت إشراف الوزير الأول خلال شهر نوفمبر القادم، لتوسيع النقاش مع مختلف القطاعات والهيئات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، بمرافقة ومشاركة خبراء من داخل وخارج الوطن".

وأكد الوزير، بأن هذه المشاورات هي مجرد مقترحات ستقدم للحكومة وللسلطات العليا، ثم تعرض بطبيعة الحال على نقاش عام، من أجل تحقيق إجماع وطني حول الحلول الممكنة، مفيدا، أن هذه الإصلاحات لن تكون على المدى القريب لكن ستكون في السنوات القادمة.

مشيرا، إلى أن الدولة ملتزمة بشكل تام وكامل بضمان معاشات التقاعد، وبضمان استمرار منظومة الضمان الاجتماعي بصفة عامة، مهما كانت الظروف. وهذا التزام سياسي نابع من المبادئ الاجتماعية للدولة الجزائرية.